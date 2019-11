49. Kutija šibica 2019. powered by Coca Cola

U ponedjeljak počinju prijave za 49. izdanje Kutije šibica

U ponedjeljak 04. studenog službeno počinju prijave za 49. po redu izdanje kultnog malonogometnog turnira Kutija šibica 2019. powered by Coca Cola. Prijave traju do ponedjeljka 11.11., a odvijaju se u samom Domu sportova svaki dan od 12:00 do 20:00Više